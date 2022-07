Envipco levert statiegeldmachines in Schotland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco is door Iceland Foods geslecteerd om statiegeldmachines te installeren in alle van hun 87 winkels in Schotland. Dit meldde de recyclingspecialist maandag nabeurs. De machines worden in 2023 opgeleverd. Het is de eerste overeenkomst van Envipco met een nationaal opererende retailer in de Schotse markt. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.