Fugro ziet resultaten stijgen en geeft extra aandelen uit

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en winst behaald en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek maandagavond uit de cijfers die de bodemonderzoeker publiceerde, waarbij separaat een herfinanciering werd aangekondigd inclusief een aandelenuitgifte, waardoor de cijfers eerder dan gepland werden gepubliceerd.

CEO Mark Heine zei in gesprek met ABM Financial News "dat de halfjaarcijfers er op zich goed uitzien".

De vraag van klanten is hoog, vooral rondom energietransitie en klimaataanpassing. "Met name voor offshore wind is het activiteitenniveau hoog." Inmiddels komt 61 procent van de omzet van Fugro uit offshore wind, infrastructuur en waterprojecten. De andere 39 procent is traditionele energie, waar de groei in de eerste jaarhelft 16 procent was, met name door een makkelijke vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal, terwijl de groei bij offshore wind, infrastructuur en water zelfs meer dan 30 procent was.

Fugro zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen tot bijna 468 miljoen euro. Op vergelijkbare basis ging het om een stijging van 12,8 procent.

De EBIT liep op van 31,7 naar 40,7 miljoen euro, goed voor een marge van 8,7 procent. Aan deze margestijging dragen nu ook Amerika's, Azië en het Midden-Oosten en India bij, aldus CEO Heine.

Netto verdiende Fugro afgelopen zes maanden 29,4 miljoen euro, tegenover 17,2 miljoen euro in de eerste helft van 2021. De halfjaaromzet steeg van 673 naar 833 miljoen euro.

Verder meldde Fugro dat de orderportefeuille met krap 22 procent steeg naar meer dan 1,1 miljard euro.

Outlook

Fugro mikt voor dit jaar onverminderd op een aanhoudende omzetgroei in alle markten en een verdere stijging van de marges.

Een concrete outlook voor 2022 werd door Fugro niet afgegeven, maar CEO Heine merkte op dat met het oog op de doelen voor de middellange termijn er dit jaar "al zeker een stap in die richting moet worden gezet".

Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt Fugro op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent.

Om de groei te ondersteunen zal er dit jaar circa 110 miljoen euro worden geïnvesteerd, 10 miljoen euro meer dan eerder voorzien. "Omdat we groeien, kijken we ook naar onze capaciteit", lichtte de topman toe.

Nieuwe financiering

Maandagavond kondigde Fugro ook een nieuwe financiering aan, inclusief een aandelenuitgifte. Met onder meer 400 miljoen euro aan nieuwe leningen wil Fugro bestaande leningen van in totaal 438 miljoen euro vervangen.

"Blij dat we nu een nieuwe bankfinanciering hebben tegen veel betere voorwaarden", merkte de topman op in gesprek met ABM Financial News.

Fugro zal verder het aantal uitstaande aandelenkapitaal met maximaal 10 procent vergroten via een versnelde boekprocedure. Enkele grote aandeelhouders, waaronder NN en ASR, hebben volgens Fugro al laten weten de emissie te steunen

