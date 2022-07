Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 1,2 procent op 3.951,64 punten, de Dow Jones index daalt 0,5 procent op 31.854,26 punten en de Nasdaq levert 2,1 procent in op 11.808,42 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is er sprake van terughoudendheid omdat het de laatste handelsdag van de week is en volgende week de Federal Reserve met zijn rentebesluit komt. Daarnaast zijn er tegenvallende resultaten van Snap. Econoom Carsten Brzeski van ING waarschuwt bodemvissers dan ook. "Ik zou nog steeds voorzichtig zijn." Brzeski merkte op dat de vergadering van de Federal Reserve en de Amerikaanse groeicijfers volgende week voor meer volatiliteit kunnen zorgen. Positief is het nieuws dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over de herstarten van de graanexport, aldus marktanalist Aslam. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de VS in juli minder hard is gegroeid, terwijl de dienstensector kromp. Een "verontrustende verslechtering", concludeerde econoom Chris Williamson van S&P Global. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0227. WTI-olie kost 96 dollar. Bedrijfsnieuws American Express wint ruim 2 procent, na beter dan verwachte resultaten en een verhoging van de outlook. De Amerikaanse creditcardmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, maar zag de winst dalen door voorzieningen voor kredietverliezen. De maatschappij zag zijn klanten vaker de creditcard trekken, nu er weer wordt gereisd en mensen op zoek zijn naar vertier. In april lagen de uitgaven voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronapandemie. Twitter heeft het afgelopen kwartaal een stevig verlies geleden, ondanks dat de omzet min of meer gelijk bleef en het aantal gebruikers duidelijk groeide. Op een omzet van 1,18 miljard dollar, leed Twitter een verlies van 270 miljoen dollar. Het aandeel stijgt toch een procent. Snap verliest liefst 38 procent, nadat het social mediabedrijf donderdag laat teleurstellende resultaten rapporteerde. Snap boekte het afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht, terwijl het verlies hoger bleek dan waarop door de markt was gerekend. Andere techbedrijven die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten, staan ook onder druk. Zo daalt Meta 8 procent. Verizon gaf vrijdag een winstwaarschuwing af, nadat de winst in het tweede kwartaal daalde ondanks een stabiele omzet. Het aandeel daalt 8 procent. PPG Industries behaalde in het tweede kwartaal een hogere omzet, terwijl de winst op jaarbasis licht steeg. Het aandeel stijgt 3 procent. Bron: ABM Financial News

