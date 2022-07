Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Beter Bed verlaagd van 6,00 naar 4,50 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank, nadat het bedrijf voorbeurs met de interimcijfers naar buiten is gekomen. De omzet en de resultaten lagen beduidend onder de verwachtingen van analist Fernand de Boer, terwijl de kosten hoger uitkwamen dan hij had verwacht. Degroof Petercam beoordeelde de combinatie van een gedaalde orderinstroom en hogere investeringen als zorgwekkend. De Boer verwacht een verlaging van de raming voor de EBITDA met 20 tot 25 procent naar ongeveer 30 miljoen euro. De bank verwacht daarnaast ook geen verbeteringen in marktomstandigheden met een tanend consumentenvertrouwen. Het aandeel Beter Bed noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,8 procent lager op 4,16 euro. Bron: ABM Financial News

