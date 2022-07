Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 55 punten voor de Duitse DAX, een min van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger, nadat de olieprijs in de loop van de middag steeds verder wegzakte. De beurzen in Spanje en België gingen wel omlaag.

"Het was opnieuw een uitdagende dag voor markten in Europa, met zorgen over een mondiale economische vertraging die opnieuw het sentiment bepaalden. Dit lijkt weer een beweging naar obligaties in gang te zetten, waardoor de rendementen daalden", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson en investment manager Simon Wiersma van ING wezen ook op de zorgen over een economische klap voor China, door nieuwe lockdowns tegen het coronavirus. De Chinese bbp-cijfers over het tweede kwartaal, die deze week verschijnen, zullen naar verwachting "erg slecht" zijn, aldus Hewson.

De Duitse ZEW-index over juli kwam uit op 45,8 negatief tegen 27,6 in negatief in juni. Dit was een tegenvaller, de verwachting vooraf lag op 34,0.

OPEC handhaafde in zijn maandrapport de verwachte groei van de vraag naar olie in 2022, voor de derde maand op rij.



Bedrijfsnieuws

EDF won 5,8 procent na berichten dat de Franse regering meer dan 8 miljard euro wil betalen om het energiebedrijf te nationaliseren.

Het Franse beveiligingsbedrijf Thales neemt OneWelcome uit Amersfoort over voor 100 miljoen euro. Het aandeel Thales sloot in Parijs 2,4 procent hoger.

Shell verloor 1,3 procent in Londen en Amsterdam, door de lagere olieprijs wellicht, ondanks een koopaanbeveling van ING. Unibail-Rodamco-Westfield stond juist onder druk na een adviesverlaging door RBC. Het aandeel daalde 0,8 procent.

BASF sloot 3 procent hoger. De Duitse chemiereus kwam maandag nabeurs met voorlopige cijfers over het tweede kwartaal en die waren beter dan verwacht.

Euro STOXX 50 3.487,05 (+0,44%)

STOXX Europe 600 417,04 (+0,49%)

DAX 12.905,48 (+0,57%)

CAC 40 6.044,20 (+0,80%)

FTSE 100 7.209,86 (+0,18%)

SMI 11.069,83 (+0,39%)

AEX 670,68 (+0,23%)

BEL 20 3.738,88 (-0,89%)

FTSE MIB 21.485,70 (-0,38%)

IBEX 35 8.014,80 (-0,62%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, in afwachting van cruciale inflatiecijfers op woensdag, terwijl de olieprijs een flinke stap terug deed.

Eerder op de dag bleven de aandelenkoersen nog dichtbij het slot van maandag. De duikeling van de olieprijs liet aandelen van energiebedrijven echter dalen en alle andere sectoren gingen mee omlaag, op vrees voor een recessie. De sterke dollar drukte op het sentiment.

De rendementen op tienjarige staatsleningen daalden, van 2,99 naar 2,96 procent, omdat beleggers vluchten in veilige staatsleningen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ligt de focus deze week vooral op de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag verschijnen. Verwacht wordt dat de inflatie in juni is opgelopen naar 8,8 procent, terwijl de kerninflatie volgens de markt uitkomt op 5,7 procent.

Er is wat optimisme over de prijzen van granen en mais, die zijn gedaald, maar de vraag is of dat al zichtbaar wordt in de inflatiecijfers van woensdag.

Ook zijn handelaren voorzichtig over de bedrijfswinsten. Het kwartaalcijferseizoen gaat donderdag van start.

Verder maken beleggers zich zorgen over de coronasituatie in China, waar nieuwe lockdowns worden aangekondigd en dreigt in Europa een energiecrisis als Rusland de gaskraan helemaal dicht draait.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers is in juni gedaald. Volgens de National Federation of Independent Business was men niet eerder zo pessimistisch over de Amerikaanse economie, door de hoge inflatie en geluiden over een recessie.

WTI-olie werd fors goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Boeing steeg 7,5 procent op het nieuws dat er 21 vliegtuigen werden geleverd in het tweede kwartaal, wat fors meer is dan de 95 van het voorgaande kwartaal.

American Airlines sloot zelfs 10 procent hoger, nadat de vliegmaatschappij zijn omzetverwachting voor het tweede kwartaal handhaafde en meer omzet per gevlogen mijl incalculeert.

PepsiCo presteerde afgelopen kwartaal boven verwachting. De omzetverwachting ging bovendien omhoog terwijl de rest van de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel sloot licht lager.

Twitter heeft een brief gestuurd aan Elon Musk waarin het stelt dat de pogingen om zijn overnamedeal van 44 miljard dollar te beëindigen "ongeldig en onrechtmatig" zijn. Het aandeel Twitter steeg 4 procent.

De vraag naar personal computers is in tien jaar niet zo hard gedaald, volgens onderzoeksbureau Gartner. De leveringen liepen in het tweede kwartaal met bijna 13 procent terug op jaarbasis.

Peloton stopt met het zelf produceren van zijn fitnessapparaten. Het bedrijf zal de samenwerking met zijn Taiwanese fabrikant Rexon Industrial uitbreiden, die vervolgens de hometrainers en loopbanden van Peloton voor het grootste gedeelte zal gaan vervaardigden. Het aandeel sloot 3,7 procent hoger.

S&P 500 index 3.818,80 (-0,62%)

Dow Jones index 30.981,33 (-0,62%)

Nasdaq Composite 11.264,73 (-0,95%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger.

Nikkei 225 26.432,98 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.293,29 (+0,4%)

Hang Seng 20.974,99 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0034. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0033 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0069 op de borden.

USD/JPY Yen 137,04

EUR/USD Euro 1,0034

EUR/JPY Yen 137,49

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Juni (Chi)

08:00 Inflatie - Juni def. (Dld)

08:00 Industriële productie - Mei (VK)

08:00 Handelsbalans - Mei (VK)

08:45 Inflatie - Juni def. (Fra)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - Mei (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Delta Air Lines - Cijfers tweede kwartaal (VS)