Beursblik: weinig grote verrassingen bij ECB

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente verlaagd met 25 basispunten, maar verraste hiermee niet. En ook de toelichting van voorzitter Christine Lagarde leverde geen “eigenlijk geen grote verrassingen op”, zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News. "Als we Lagarde goed 'lezen', dan suggereert zij dat er ruimte is voor verdere verlagingen mits de 'data' -in het bijzonder inflatie en loonontwikkelingen- die we de komende maanden gaan bevestigen dat het inflatiepad op termijn richting de doelstelling van de ECB beweegt", aldus De Groot. De analist noemde het interessant dat de ECB zegt meer vertrouwen te hebben gekregen over het bereiken van haar doelstelling, terwijl de meest recent loon- en inflatiecijfers "toch wel iets tegenvielen". "Dus, paradoxaal gezien, vaart de ECB nu meer op verwachtingen en vertrouwen, terwijl ze juist zegt volledig 'data-afhankelijk' te zijn…", merkte De Groot op. "Niettemin, en daar zijn we het in grote lijnen mee eens, is het huidige beleid restrictief en dus is er wel ruimte voor verdere verlagingen. Maar wel met kleine stapjes en niet te snel." Bovendien is ook het economisch groeibeeld nog niet erg robuust, hoewel beter dan vorig jaar. Rabobank rekent daarom nog altijd op nieuwe renteverlagingen in september en december. "Daar verandert deze persconferentie niet direct iets aan." Bron: ABM Financial News

