Stevige tik voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink gedaald. De AEX sloot 2,3 procent lager op 644,22 punten.

"De stieren lijken de handdoek weer in de ring te hebben geworpen", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Het is vooral sell the rally", aldus de analist die ziet dat stijgingen worden aangegrepen om posities van de hand te doen. "Koopjesjagers hebben de laatste tijd vaak hun vingers gebrand."

"De markt is wanhopig op zoek naar goed nieuws", voegde Florian Ielpo van Lombard Odier toe. Maar het wordt volgens hem steeds lastiger om de toenemende angst onder beleggers weg te nemen, nu zij steeds meer vrezen voor de hoge inflatie en een recessie.

De dienstensector in de eurozone groeide in juni iets harder dan aanvankelijk gemeld, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde in juni echter wel, van 56,1 in mei naar 53,0. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in 5 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de scherpe daling wijst op een economische krimp in het derde kwartaal. Daar staat tegenover dat er signalen zijn dat de inflatiepiek is geweest, merkte hij op. Maar zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, heeft dit gevolgen voor de prijzen van energie en voeding, aldus Williamson.

De euro/dollar noteerde op 1,0241 en daarmee op het laagste niveau in circa 20 jaar. Pariteit komt in zicht en Bank of America denkt dat het muntpaar in augustus zelfs op 0,98 zal noteren, om vervolgens door te zakken richting een euro/dollar van 0,95. De bank adviseert dan ook om 'short' te gaan.

De olieprijs daalde met circa 8 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten de meeste aandelen lager. Shell verloor liefst 8,6 procent, nadat het aandeel maandag juist nog de sterkhouder was, en Aegon leverde 8,5 procent in na een adviesverlaging door Exane BNP.

UMG won 3,3 procent. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor UMG, maar handhaafde het aandeel wel op de favorietenlijst. Verder steeg Prosus ook bijna 3,3 procent en IMCD 1,2 procent.

Wolters Kluwer werd door Goldman op de kooplijst geplaatst en het aandeel eindigde een half procent in het groen.

Galapagos en Alfen voerden de AMX aan met winsten van 3,5 en 3,3 procent, maar Fugro en OCI daalden 8,5 en 8,7 procent.

Vastned en Vivoryon wonnen bijna een procent, terwijl Kendrion 5,0 procent goedkoper werd.

Het lokaal genoteerde DGB won 13,6 procent. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor dit jaar te realiseren en verhoogde de outlook voor de tweede jaarhelft.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong daalden de Amerikaanse beurzen hard. De S&P verloor 2,0 procent, terwijl de Nasdaq het verlies beperkte tot een procent.