Update: Just Eat gebeten hond op licht lager Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, maar beperkte de verliezen, hoewel Just Eat Takeaway werd afgestraft na twijfels rond de geplande verkoop van de Amerikaanse tak Grubhub.

Bij het klinken van de slotgong stond de AEX-index 0,36 procent lager op 666,57 punten. De Midkap en Smallcap-aandelen gingen voor ruim 1,5 procent de de boot in.

"Er is weinig nieuws, maar veel pessimisme", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

Hij had in de middag met een schuin oog zitten kijken naar de live uitzending van de bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra, georganiseerd door persbureau Bloomberg. Daar zei Jerome Powell van de Federal Reserve dat er nog veel onzekerheden zijn die niet goed in de modellen kunnen worden gevangen. Tussen de regels door leek Powell te willen benadrukken dat de hoge inflatie voor een deel komt door de nasleep van de coronacrisis en door de oorlog in Oekraine en dat deze effecten uiteindelijk zouden moeten wegebben.

De vraag, of de Fed nog eens met 75 basispunten de rente verhoogt, of zich misschien beperkt tot 50 punten, werd uiteraard niet beantwoord. "Als ze weer 75 doen, dan is dat een signaal dat ze het nog niet onder controle hebben", zei Zwanenburg. Dat signaal wil de Fed mogelijk vermijden. "Maar aan de andere kant krijgt de Fed ook het verwijt dat ze te langzaam zijn geweest met het verhogen van de rente."

Tegen het einde van de handel werd de stemming op de beurs wat minder negatief, en Wall Street opende weer eens positief, maar het pessimisme overheerst nog wel, denkt de vermogensbeheerder. Hij wijst op de zwakke cijfers voor het consumentenvertrouwen, de Amerikaanse huizenmarkt en de inkoopmanagersindices.

Toch staan de marges van bedrijven op topniveaus. Dat komt omdat de markt veranderd is, zegt Zwanenburg: er zijn meer techbedrijven en die hebben nog niet zo veel last van de problemen.

Grote Amerikaanse retailketens zoals Bed Bath & Beyond en Walmart hebben het wel heel moeilijk met het voorraadbeheer: ze hebben massaal ingekocht na de coronacrisis maar ontdekken nu dat de consument al is uitgekocht en uitgeklust en zich nu meer op diensten dan op aankopen richt.

Al met al ziet Zwanenburg een economische groeivertraging als iets positiefs, dat de inflatie gaat afremmen, en dat hoeft nog niet een zware recessie te worden. Daarbij helpt het dat China lijkt uit te bodemen, volgens de vermogensbeheerder.

De Spaanse inflatie steeg tot boven de 10 procent, bleek woensdag, en dat viel tegen. Het Duitse cijfer later op de dag daalde juist, van 7,9 naar 7,6 procent.

De euro/dollar handelt op 1,0471 en de olieprijs was stabiel na de publicatie van de wekelijkse olievoorraden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,153 procent en bitcoin schiet onder de 20.000 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX eindigde Prosus met een koerswinst van 3 procent bovenaan. De investeerder gaat zijn onderwaardering aanpakken door eigen aandelen in te kopen en de veel hoger gewaardeerde stukken Tencent, die het merendeel van de boekwaarde uitmaken, in kleine plukjes verkopen.

Signify en AkzoNobel zaten bij de dalers woensdag, met verliezen van 3,4 en 3,7 procent.

Ook vastgoedfondsen waren uit de gratie, met forse verliezen voor Unibail-Rodamco, Eurocommercial en Vastned.

Just Eat Takeaway sloot 16,5 procent lager. De topman van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat, zei tegen zakenkrant The Wall Street Journal dat het bedrijf vooral een partner zoekt om te groeien en niet per se een koper. "Grubhub was een brug te ver voor dit bedrijf", concludeerde Zwanenburg, die zei niet te geloven in de online-maaltijdbezorgers, omdat ze geen schaalbaar internetbedrijf zijn, maar juist erg arbeidsintensief.



Verder zette Berenberg een verkoopadvies op Just Eat. Het koersdoel van 16,30 euro werd vandaag al bereikt. Het aandeel sloot op 15,12 euro.

Na een koopadvies van Jefferies boekte IMCD een klein winstje, maar KPN profiteerde niet van een koersdoelverhoging van JPMorgan en verloor 0,2 procent.

In de AMX steeg JDE Peet’s 4 procent. Aalberts, dat een koersdoelverlaging kreeg van Morgan Stanley, verloor 2,7 procent en WDP 4,7 procent.

Fagron, dat dinsdag al 10 procent verloor nadat bekend werd dat het een waarschuwingsbrief van de Amerikaanse FDA ontving, daalde woensdag nog eens bijna 4 procent. Analisten menen overigens dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als opgediend. Maar dat Fagron serieus werk moet maken van het oplossen van de problemen in de herverpakkingsfaciliteit in Minnesota is volgens hen meer dan duidelijk.

In de AScX steeg CM.com 1,9 procent en Ebusco 1,1 procent. Fastned daalde 4,6 procent, evenals bijna-naamgenoot Vastned.

Update om juiste slotkoersen weer te geven.