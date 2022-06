Hugo Boss kiest voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse modemerk Hugo Boss heeft voor de RFID-oplossing van Nedap gekozen. Dit maakte de onderneming uit Groenlo dinsdag bekend. Nedap zal de cloudtechnologie wereldwijd uitrollen voor Hugo Boss. "Zo kan de voorraad snel en regelmatig worden geteld, efficiënt worden aangevuld en kunnen slimme suggesties voor bevoorrading worden gedaan", aldus Nedap in een toelichting. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

