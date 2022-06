Inkoopmanagers en inflatiecijfers op de agenda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zullen beleggers de handen vol hebben aan een conferentie van de Europese Centrale Bank, inflatiecijfers en inkoopmanagersindices. We trappen de week af met het ECB-forum in Portugal, dat mogelijk informatie kan verschaffen over de blik van centraal bankiers op het monetaire beleid en de economische ontwikkelingen. De conferentie vindt plaats van maandag tot woensdag. Volgende maand zal de ECB waarschijnlijk voor de eerste keer de rente optrekken om de oprukkende inflatie trachten een halt toe te roepen. De Federal Reserve deed dat in Amerika al meerdere keren en plant nog een hele reeks verdere verhogingen. Toch wees voorzitter Jerome Powell afgelopen week erop dat het probleem zich vooral op de aanbodzijde bevindt, iets waar het monetaire beleid minder vat op heeft. Die aanbodzijde is dan weer voor een groot stuk verbonden met de oorlog in Oekraïne. Sinds beide landen in oorlog zijn is de aanvoer van onder meer olie, gas en graan serieus bemoeilijkt. Van zondag tot dinsdag vindt in Zuid-Duitsland een G7-top plaats waar wordt gesproken over nieuwe sancties tegen Rusland, met onder meer een importverbod op Russisch goud en een prijsplafond voor olie uit het land. Donderdag komt oliekartel OPEC+ bijeen. Woensdag verschijnen inflatiecijfers uit Duitsland en België. Frankrijk volgt donderdag, de hele eurozone vrijdag. Donderdag krijgen we vanuit Amerika de PCE-inflatie. Dit invloedrijke macrocijfer bepaalt mede het Fed-beleid. Dinsdag staan het Duitse, Franse én Amerikaanse consumentenvertrouwen op de agenda. Het Japanse consumentenvertrouwen staat voor woensdag gepland, net als dat voor de consumenten in heel de eurozone. Dan verschijnt ook het Nederlandse ondernemersvertrouwen. Verder staat er woensdag een Amerikaans groeicijfer op het programma en publiceert het Verenigd Koninkrijk donderdag haar economische groei. Vrijdag sluiten we de week af met de Japanse Tankan index en inkoopmanagersindices voor de industrie in Japan, China, Europa en Amerika. Bedrijfsagenda De Nederlandse bedrijfsagenda is komende week redelijk gevuld. Maandag komt Prosus met jaarcijfers. Dinsdag zijn er jaarvergaderingen van Value8 en Envipco. Woensdag staat die van MKB Nedsense gepland en donderdag die van Ease2pay. Vrijdag houdt IEX een beleggersdag. In het buitenland opent Nike maandag de boeken. Donderdag zijn er cijfers van Constellation Brands en Micron Technology. Bron: ABM Financial News

