Softwarebedrijf Zendesk overgenomen voor 10 miljard dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zendesk wordt overgenomen door een groep private equity investeerders in een deal met een waarde van 10,2 miljard dollar. Dit meldde het Amerikaanse softwarebedrijf vrijdag.



De groep investeerders, onder leiding van Hellman & Friedman en Permira, betaalt 77,50 dollar per aandeel voor Zendesk. Dat is een premie van 34 procent ten opzichte van de slotkoers donderdag.



Het overnamebod is evenwel een stuk lager dan een bod van 17 miljard dollar dat Zendesk in februari ontving van een soortgelijke groep investeerders.



Eerder deze maand meldde Zendesk juist dat het onafhankelijk wilde blijven.



Het aandeel noteert vrijdag 28,5 procent hoger op 74,44 dollar. Bron: ABM Financial News

