Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 0,8 procent lager op 402,40 punten, de Duitse DAX daalde 1,8 procent op 12.912,59 punten, de Franse CAC 40 zakte 0,6 procent bij een stand van 5.883,33 punten en de Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.020,45 punten. "Na de daling van woensdag zagen de markten er al kwetsbaar uit vanwege de groeiende zorgen over een mondiale recessie", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze zorgen worden verder versterkt door de nieuwste inkoopdata vanuit Duitsland en Frankrijk die wijzen op verdere economische zwakte in juni, waarmee de angst toeneemt dat beide landen in een recessie belanden", aldus Hewson. De voorlopige inkoopmanagersindices in juni kwamen voor Duitsland, Frankrijk en de eurozone allemaal een stuk lager uit dan in mei. Maar met standen boven de 50 wijzen de cijfers nog altijd op groei. De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson van Markit inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen. Hij wees erop dat de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0520. WTI-olie kostte rond 105 dollar en was daarmee bijna een procent goedkoper dan woensdag.



Bedrijfsnieuws In Parijs deden de aandelen van luxemerken het donderdag goed. Hermes won 2 procent en LVMH ruim 2,5 procent. Koploper was Eurofins Scientific, met een plus van ruim 4 procent. Hekkensluiters in de CAC 40 waren de banken. BNP Paribas en Société Générale leverden zo'n 4,5 tot 5,5 procent in. In Frankfurt ging Fresenius aan de leiding, met een plus van 2,5 procent. HelloFresh steeg ruim 2 procent. Deutsche Bank belandde onderaan in de DAX en leverde liefst 12 procent in. Ook elders stonden financiële waarden onder druk. ING daalde meer dan 4 procent in Amsterdam en UniCredit bijna 4 procent in Milaan. In Amsterdam steeg de koers van het aandeel bierbrouwer Heineken ruim een procent na een koersdoelverhoging van Barclays en in Brussel liep die van sectorgenoot AB InBev ruim een half procent op. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot verdeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.