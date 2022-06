AEX sluit toch lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw lager gesloten. De AEX eindigde 0,9 procent lager op 635,93 punten, ondanks dat de index gedurende de dag nog steeg tot boven de 643 punten. Met name financials en grondstoffenproducenten stonden onder druk op het Damrak. Voor chief investment officer Lukas Daalder van BlackRock Nederland zijn de bewegingen op en neer van dag tot dag niet zo heel erg van belang. "Wat er vandaag bij komt gaat er morgen weer af. Maar je ziet dat er gewoon veel onzekerheid in de markt is, met de vreemde uitschieters die daar ook bij horen." Wel is de onzekerheid aan het verschuiven van de vraag, naar wat de centrale banken gaan doen - hoe snel gaan ze de rente verhogen - naar de vraag, welke impact dit gaat hebben op de economie. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve liet woensdag doorschemeren dat het moeilijk zal worden om een recessie van de Amerikaanse economie te vermijden, na de uitzonderlijk sterke renteverhoging met 75 basispunten die de gierende inflatie een halt moet toeroepen. Nu de rente inderdaad in een straf tempo stijgt, richt de vraag zich op de impact op de economie. Sectoren die daar het meest gevoelig voor zijn zijn de financials en de grondstoffenmakers, aldus Daalder, en dus is het niet gek dat die vandaag lager staan. Energie kan ook aan dat rijtje worden toegevoegd, maar die sector is ook afhankelijk van geopolitieke grillen. "De toegenomen verwachting van een recessie kan vervolgens weer worden vertaald naar een verwachting dat de rente minder snel omhoog gaat, maar daarvoor lijkt het nog wat vroeg", aldus Daalder. De focus op de economie vergrootte de impact van de rapporten van inkoopmanagersindices die S&P Global donderdag bekendmaakte, onder andere voor de eurozone en de Verenigde Staten. Het beeld was niet al te rooskleurig. De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson van S&P inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen, de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt. De Europese cijfers wijzen volgens Williamson op een economische groei van slechts 0,2 procent, tegen 0,6 procent in het voorgaande kwartaal. Ook in de Verenigde Staten gingen de inkoopmanagersindices voor zowel de industrie als de dienstensector zienderogen omlaag.



Williamson sluit een krimpende economie in het derde kwartaal niet uit. De euro/dollar handelde op 1,0515. Olie werd ongeveer een procent goedkoper. De prijzen van grondstoffen staan de afgelopen dagen stevig onder druk. "De reden voor deze daling heeft niet te maken met vraag en aanbod, maar met de vrees voor een mogelijke recessie. Inflatieangst is omgeslagen in recessieangst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Stijgers en dalers Financiele waarden hadden het moeilijk. Verzekeraar NN Group leverde maar liefst 8 procent in en Aegon verloor ook 5 procent. ING Groep gaf ruim 4 procent prijs. Ook de halfgeleidersector trok de beurs omlaag. ASMI verloor 3,6 procent en Besi 3,9 procent. Alleen ASML hield redelijk stand met een daling van 1,0 procent. Internetgerelateerde aandelen Prosus en Just Eat Takeaway waren juist gevraagd en sloten 2,2 en 2,5 procent hoger, evenals betaaldienstverlener Adyen die 1,2 procent duurder werd.



Prosus profiteerde van de stijging van Chinese internetaandelen. "President Xi Jinping keurde een plan goed voor een 'gezonde ontwikkeling' van China's grote betalingsbedrijven en fintech-sector. Een herhaling van eerdere boodschappen, maar herhaling werkt”, aldus econoomTom Simonts van KBC. Voedingsproducenten Heineken en Unilever boekten ook plussen, evenals databedrijven Wolters Kluwer en RELX. Barclays verhoogde het koersdoel voor Heineken licht. In de AMX boekte Basic-Fit 1,5 procent winst, na een positief rapport van zakenbank Kempen, die het aandeel weer koopwaardig vindt. Air France-KLM zag het optimisme verdampen en leverde 7 procent in. Ook grondstoffenproducenten Aperam, OCI en AMG moesten eraan geloven met verliezen van 4 tot 5 procent. In de technische hoek was ook laadpalenfabrikant Alfen uit de gratie, evenals Aalberts, dat 6 procent lichter werd. Smallcapfonds Vivoryon blonk uit met een winst van 14 procent na een gunstig bericht over een studie. Majorel, dat gaat fuseren, steeg 4,6 procent. In de bouw- en vastgoedhoek ging het minder. De bouwers BAM en Heijmans daalden 3,4 en 2,4 procent en Eurocommercial Properties 3,9 procent. BAM meldde een Noord-Iers overheidscontract, maar dat mocht niet veel baten. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa op winst, ondanks de sombere perspectieven die Powell good. De S&P500 index steeg 0,4 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

