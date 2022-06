Unibail sluit huurovereenkomst met Arkema Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een negenjarige huurovereenkomst met de Franse multinational Arkema afgesloten. Dit maakte het vastgoedfonds donderdag bekend. Het betreft de verhuur van een oppervlakte van circa 25.000 vierkante meter in het Lightwell gebouw in de Parijse zakenwijk La Défense. Chemieconcern Arkema zal daar met bijna 1.200 werknemers neerstrijken. Unibail meldde het Lightwell gebouw voor de komst van Arkema duurzaam op te knappen en de deuren eind 2024 te openen. Arkema zal circa 80 procent van het gebouw huren. Bron: ABM Financial News

