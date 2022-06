Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 35,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Neutraal advies.

De analisten van de Amerikaanse bank wezen op de interesse die private equity zou hebben in de Amerikaanse divisie Grubhub, maar merkte ook op dat de prijzen die hierbij worden genoemd lager zijn dan de bank in zijn taxaties heeft staan. En ook de waardering voor het belang in iFood moest omlaag, zelfs met 50 procent.

Een verkoop van Grubhub brengt zeker voordelen met zich mee, aldus de bank. Zo hoeft Just Eat geen geld en tijd meer te steken in de VS en ook de balans zal er beter uitzien na een deal. Wel zal een verkoopprijs van rond de 1 miljard euro een boekverlies van 3,5 miljard euro opleveren. En het is volgens de analisten maar de vraag of het überhaupt lukt om Grubhub te verkopen onder deze marktomstandigheden.

Ook is Bank of America voorzichtiger geworden over het tweede kwartaal en de rest van dit jaar, nu consumenten minder bereid lijken om geld te spenderen aan bijvoorbeeld maaltijdbezorging. Voor het tweede kwartaal ging de raming voor de brutotransactiewaarde met 6 procent omlaag en voor dit jaar en de twee jaar hierna met 2 procent.

De analisten merkten verder nog op dat Deliveroo in het Verenigd Koninkrijk ook bestellingen bij McDonald's gaat bezorgen. McDonald's is goed voor een flink deel van de orders van Just Eat in het VK, benadrukten zij. Maar vermoedelijk zijn deze orders ook verlieslatend, aldus Bank of America.

Het aandeel Just Eat Takeaway daalt maandag 16,0 procent naar 18,13 euro.