Basic-Fit opent zeshonderdste club in Frankrijk

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft zijn zeshonderdste club in Frankrijk geopend. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs woensdagochtend bekend. Basic-Fit sprak van een belangrijke mijlpaal. Het bedrijf heeft verdeeld over vijf landen nu 1.109 clubs met 2,85 miljoen leden. Daarvan zitten er 1,5 miljoen in Frankrijk. Basic-Fit wil op termijn in Frankrijk 1.000 tot 1.300 clubs hebben. Alle Franse steden met meer dan 30.000 inwoners, met uitzondering van de regio Île de France, hebben al minstens één club van Basic-Fit. Nu wil Basic-Fit zich ook richten op kleinere steden. In 2030 wil Basic-Fit in totaal 3.000 tot 3.500 clubs uitbaten. Dit jaar wil de keten uitkomen op 1.250 clubs. Bron: ABM Financial News

