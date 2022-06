Beursblik: Renewi in trek na bod op Biffa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Renewi is dinsdag één van de weinige smaakmakers op het Amsterdamse Damrak met een koerswinst van 7,1 procent. De koersstijging lijkt te danken aan het overnamebod op het Britse Biffa, een sectorgenoot van Renewi, door Energy Capital Partners van 1,7 miljard Britse pond. Het bod ligt 37 procent hoger dan de slotkoers van maandag. Zakenbank Peel Hunt merkt op dat Biffa daarmee een stuk hoger wordt gewaardeerd dan Renewi, maar dat het bod nog altijd aan de magere kant is. Biffa biedt 4,45 Britse pond per aandeel, maar Peel Hunt denkt dat een bieding van 5,00 pond per aandeel gerechtvaardigd is. Het aandeel Biffa stijgt dinsdag bijna 27 procent naar 4,12 pond. Bron: ABM Financial News

