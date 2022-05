Retailers en tech in trek op groen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 index won 2,0 procent op 4.057,84 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 32.637,19 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent hoger op 11.740,65 punten.

Het was een rustige Hemelvaartsdag met weinig impulsen. Retailaandelen zitten in de lift na sterke cijfers van Macy's en Alibaba.

Volgens vermogensbeheerder Phillip Toews van Toews Asset Management gaven de notulen van de Federal Reserve woensdagavond geen nieuwe inzichten in de plannen van de centrale bank, die vooralsnog vast lijkt te houden aan renteverhogingen van 50 basispunten. Dat zorgde voor de nodige opluchting.

De rally op de Amerikaanse aandelenmarkten heeft volgens hem vooral te maken met de gedachte dat aandelen in de afgelopen tijd wel erg hard zijn afgestraft. "Althans, dat is het sentiment nu." Toews sluit namelijk niet uit dat de beurzen alsnog in een berenmarkt terechtkomen.

"De afgelopen weken stonden in het teken van hoge volatiliteit", aldus CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Dit heeft alles te maken met de vraag of er al dan niet een recessie komt. Beleggers laveren tussen hoop en vrees."

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor groeicijfers uit de VS. Een tweede raming toonde een krimp van 1,5 procent in het eerste kwartaal. Dat was in een eerdere raming nog 1,4 procent. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 6,9 procent.

De PCE-kernprijsindex, dat wil zeggen zonder voeding en energie, steeg met 5,1 procent. Dat was 5,0 procent in het vierde kwartaal. Vrijdag verschijnt een actueel inflatiecijfer, die voor het monetair beleid van de Fed bepalend is.

Verder kwamen de wekelijkse steunaanvragen in Amerika afgelopen week uit op 210.000 nieuwe aanvragen, tegenover 218.000 een week eerder. De aanstaande woningverkopen daalden met 3,9 procent in april, waar een afname met 2,0 procent was voorspeld.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0727. De olieprijs is donderdag duidelijk gestegen. Bij een settlement van ruim 114 dollar werd een vat West Texas Intermediate meer dan 3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Broadcom is bereid 61 miljard dollar neer te tellen voor VMware. Dit maakte Broadcom donderdagmiddag bekend. Het bod is in aandelen en contanten. Ook neemt Broadcom 8 miljard dollar aan schulden van VMware over. De overname komt niet als een verrassing. The Wall Street Journal meldde eerder deze week al dat er verregaande gesprekken werden gevoerd door de twee bedrijven.

Aandelen VMware stegen 3,0 procent, Broadcom zo'n 3,5 procent.

Macy's heeft in het eerste kwartaal van 2022 boven verwachting gepresteerd en werd positiever over de winstverwachting voor het hele jaar. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse warenhuisketen. Het aandeel won 19 procent.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal ondanks een hogere omzet toch meer verlies geleden. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf. Het aandeel won bijna 15 procent.

Baidu steeg 14 procent, ondanks een kwartaalverlies. De omzet bleef min of meer gelijk, maar de resultaten vielen de markt mee.

Nvidia sloot ruim 5 procent hoger. Beleggers schudden een teleurstellende outlook af. Snowflake daalde bijna 5 procent na het publiceren van kwartaalcijfers. Net als Nvidia kwam Snowflake met een teleurstellende outlook. En een omzetstijging voorkwam niet dat het bedrijf afgelopen kwartaal verlies leed.

Apple won ruim 2 procent, nadat Bloomberg meldde dat de fabrikant dit jaar 220 miljoen iPhones wil produceren, net als vorig jaar. De markt rekende echter op 240 miljoen exemplaren.

Elon Musk zal een groter deel van de financiering van het overnamebod op Twitter voor zijn rekening nemen, blijkt uit een document ingediend bij beurswaakhond SEC. In plaats van ruim 27 miljard dollar zal Musk zorgdragen voor 33,5 miljard dollar. Het aandeel Twitter steeg donderdag meer dan 6 procent, Tesla zo'n 7,5 procent.