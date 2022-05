Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 19 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in afwachting van een verslag van de meest recente monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve.



Volgens Naeem Aslam, marktanalist van AvaTrade, waren beleggers terughoudend in aanloop naar de Fed-notulen, die vanavond gepubliceerd worden. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus Aslam.

In Duitsland kwam het consumentenvertrouwen over april iets minder zwak uit dan in maart. De indexstand van 26,0 negatief kwam overeen met de prognose.

De orders voor duurzame goederen uit de Verenigde Staten stegen in april met 0,4 procent, wat minder was dan de 0,7 procent die economen hadden voorspeld.

Er moet enorm worden geïnvesteerd in de Europese infrastructuur voor elektrische stroom, zei CEO Christian Bruch van Siemens Energy woensdag op het World Economic Forum in Davos. In 2030 zal er twee keer zo veel stroom worden opgewekt als nu, verwacht hij. Om een kolencentrale te vervangen voor zonnepanelen, heb je vier keer de capaciteit op het stroomnet nodig. Veel mensen begrijpen nog niet dat de stroomnetten hiervoor geheel op hun kop moeten worden gezet en onderling verbonden, waarschuwde hij.



Bedrijfsnieuws

Er was weinig bedrijfsnieuws en er waren ook niet veel grote uitslagen onder de grootste namen in de EuroStoxx 50 index. In Amsterdam won Prosus bijna 5 procent.

Air France-KLM sloot licht hoger. Dinsdag kondigde de luchtvaartmaatschappij een claimemissie aan.

De winstwaarschuwing van het Amerikaanse Best Buy is een waarschuwing voor Europese winkelketens, waarschuwde Bryan Garnier in een analistenrapport.



Energiebedrijven Totalenergies en Iberdrola waren in trek, met koerswinsten van krap 3 procent.

Shell rondde de verkoop van zijn downstreamtak in Rusland af. Het aandeel won 1,3 procent

AB Inbev was in Brussel koploper na een hoger koersdoel van Deutsche Bank. De brouwer werd 2,5 procent duurder.

Beursbedrijf Deutsche Boerse, een defensieve naam bij dalende aandelenkoersen, was woensdag de sterkste daler en verloor 1,6 procent.

Ook in de technologiesector waren er verliezen, onder andere voor ASML, Infineon, SAP en Philips.

Delivery Hero was juist een uitblinker met een winst van ruim 7 procent in Frankfurt, evenals de bezorger van verse boodschappen Hellofresh, dat bijna 5 procent meer waard werd. Just Eat Takeaway sloot in Amsterdam 4 procent hoger.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat Fed-notulen beleggers geen schrik aanjoegen en resultaten van retailers voor enige opluchting zorgden.

De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,95 procent hoger op 3.978,73. De Nasdaq steeg 1,5 procent tot 11.434,74 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten

De beurzen openden lager, na het verlies van 0,8 procent voor de S&P500 dinsdag en een groter verlies voor de Nasdaq, maar herstelden zich gaandeweg de handelssessie.

De aandacht ging vooral uit naar de notulen van de Federal Reserve. Na de publicatie stegen de indices een paar tienden van procenten.

Uit de notulen bleek dat de meeste beleidsmakers oordeelden dat een renteverhoging van 50 basispunten bij de komende monetaire vergadering "waarschijnlijk gepast" zou zijn.

Er was vooraf geen vuurwerk verwacht. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers vrezen dat beleidsmakers een grote fout maken met het verkrappen van het monetaire beleid, omdat stagflatie op de loer ligt."

Verkopers van niet-essentiele consumptiegoederen stegen relatief sterk. Enkele retailers zoals Nordstrom en Express verhoogden hun winstverwachtingen. Dick's Sporting Goods meldde dat de zaken niet zijn verslechterd. Dat was een welkome afwisseling nadat Target en Walmaart vorige week teleurstellende resultaten bekendmaakten.

"Sommige beleggers verwachtten Armageddon in de retailsector", zei Matt Peron van Janus Henderson Investors. "Het narratief was dat deze week opnieuw pijnlijk kon uitvallen. Nu is er een opluchtingsrally in de consumptie-sector."

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Snap herstelde iets van de koersval van dinsdag, nadat het social mediabedrijf maandagavond met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel steeg 11 procent maar stond nog altijd 38 procent lager dan een week eerder.

Toll Brothers, dat luxe huizen bouwt, kwam met meevallende kwartaalcijfers en steeg 8 procent. Toll herhaalde de outlook voor heel dit jaar, wijzend op de goed gevulde orderportefeuille.

De koers van retailer Dick's Sporting Goods steeg ruim 9 procent. Het is de laatste in een rij van retailers met een voorzichtige boodschap.

Nordstrom, ook een retailer, sloot 14 procent hoger op een hogere winstverwachting. Kledingverkoper Express won 6,5 procent na meevallende verliezen en een hogere omzetverwachting.

Hamburgerketen Wendy's klom 10 procent, op berichten dat grootaandeelhouder Trian Fund een overnamebod zou onderzoeken. Trian heeft nu een belang van 19 procent.

Lyft, een concurrent van Uber, gaf aan minder nieuwe mensen te gaan aannemen en de budgetten terug te schroeven. Lyft sloot 0,4 procent lager. Uber won juist ruim 2 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0680. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0675 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0676 op de borden.

