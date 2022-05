Beursblik: resultaten Lucas Bols vallen flink mee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft het afgelopen boekjaar, dat in maart eindigde, veel beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen. De resultaten waren beter dan zowel de guidance van de destillateur zelf als de taxaties van Kempen. De analist ziet dat Lucas Bols investeert in de juiste markten en met slimme overnames de groei aanjaagt. "Dat is de werkwijze die het in mijn ogen in de toekomst ook moet hanteren", aldus Beghin. Het aandeel wint woensdag 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

