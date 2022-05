AEX vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent.

Maandag startte de AEX de week onder aanvoering van de financials nog goedgemutst met een stijging van 1,6 procent naar 694,02 punten.

Ook Wall Street vond maandagavond de weg omhoog met een winst van twee procent voor de Dow Jones index. Net als in Amsterdam werden vooral banken en andere finaciële waarden die profiteren van het stijgende renteklimaat, gekocht. Na de slotzoemer in New York gaven de futures evenwel weer een deel van winsten prijs. Het aandeel Snap ging na een winstwaarschuwing hard onderuit. De beurzen in Azië noteren vanochtend lager.

Beleggers kregen maandag een duwtje in de rug door uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden, die enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, wil terugdraaien. De eventuele maatregelen kunnen duiden op een ontdooiing van de Amerikaans-Chinese betrekkingen, terwijl ze ook deflatoir kunnen uitpakken op een moment dat inflatie het hete hangijzer is op de beurzen.

Daarnaast lagen koopjesjagers op de loer nadat op Wall Street de Dow Jones index afgelopen week voor de achtste achtereenvolgende week op weekbasis in het rood sloot. Een dergelijk negatieve reeks werd voor het laatst bijna 100 jaar geleden geregistreerd, in het jaar 1923, waardoor sommige handelaren mikken op een technisch herstel. De aandelenmarkten zijn op korte termijn 'oversold' en er staat relatief veel geld geparkeerd aan de zijlijn, wat tot koopdruk kan leiden, is de gedachte.

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van zakenbank Kempen voorziet daarnaast dat de inflatie mogelijk een piek heeft bereikt "en dat zou een enorme hoeveelheid lucht geven voor de consument". En als een recessie voorkomen wordt, "hebben we het ergste wel gezien", denkt van Leenders.

Toch vindt de marktkenner het nog iets te vroeg om al aandelen te gaan bijkopen, ondanks dat de markten een "flinke daling achter de rug hebben en de waarderingen zijn verbeterd".

In Azië leggen beleggers vanochtend het nieuws over een mogelijke verlaging van importtarieven voor China naast zich neer. Goldman Sachs zorgde voor enige onrust door negatiever te worden over de Chinese vastgoedsector. De zakenbank verwacht dat in 2022 een flink groter deel van de Chinese vastgoedbedrijven als wanbetaler te boek zal komen te staan.

Eerder deze maand verlaagde The People's Bank of China juist nog de hypotheekrente in een poging om de relatief grote en onder druk staande vastgoedsector een reddingsboei toe te werpen.

De beurzen in Shanghai en Hongkong dalen vanochtend ongeveer anderhalf procent, terwijl de Nikkei index in Tokio bijna een procent prijs geeft. De beurs in Sydney, met relatief veel banken en grondstoffen aandelen, noteert slechts nipt lager.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend 0,7 procent lager op 109,55 dollar per vat, na een vlak koersverloop maandagavond.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in mei, die in de loop van de dag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven, en waaraan een hoge voorspellende waarde wordt toegedicht.

Bedrijfsnieuws

Air France lanceert een claimemissie van 2,256 miljard euro en geeft 1,928 miljard nieuwe aandelen uit. De luchtvaartmaatschappij herhaalde tevens zijn doelstellingen voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5.

Aegon verkocht het belang van 50 procent in de Spaanse joint venture met Liberbank voor 177 miljoen euro aan Unicaja Banco. In 2021 fuseerde Liberbank met Unicaja Banco. De verkoopprijs is gebaseerd op 22 keer het operationeel resultaat van de joint venture, die onder meer levensverzekeringen en pensioenproducten aanbiedt aan Spanjaarden.

TKH bouwt zijn nieuwe kabelfabriek niet in de Amsterdamse haven, maar kiest voor de Eemshaven in Groningen vanwege het stroomtekort in de hoofdstad. Dit meldde het Financieele Dagblad maandag op basis van uitspraken van de CEO van TKH, Alexander van der Lof. "We konden in Amsterdam geen energie krijgen, omdat er geen capaciteit meer is", zegt de topman tegen de krant. Door het besluit loopt Amsterdam een investering van 130 miljoen euro mis.

De winkelcentra van Eurocommercial Properties hebben in april een sterk herstel van de omzet laten zien, nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. De 24 winkelcentra kenden een "substantiële" groei van 6,1 procent in vergelijking tot april 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor ABN AMRO van 10,00 naar 9,50 euro met een onveranderde verkoopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won maandag 1,9 procent op 3.973,75 punten, de Dow Jones index steeg 2,0 procent op 31.880,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 11.535,27 punten.