Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een poging om de averij van de afgelopen dagen te herstellen, zoals eerder deze maand ook al geprobeerd werd een koersval te boven te komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,6 procent op 432,70 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,7 procent op 14.124,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,2 procent met een stand van 6.346,65 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 1,9 procent naar 7.443,69 punten.

"De verkoopgolf van de afgelopen dagen krijgt vanochtend geen direct gevolg", zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, die meent dat er wat koopjesjagers actief zijn.

Volgens Verstraete werd het enthousiasme onder beleggers vanochtend aangewakkerd door de Chinese centrale bank. Die verlaagde de 5-jaars rente met 15 basispunten. "Daarmee lijkt China vooral de huizenmarkt alweer wat extra ademruimte te willen geven. De vraag naar leningen is recentelijk namelijk fors gezakt, wat een gebrek aan vertrouwen onder bedrijven en consumenten signaleert", aldus Verstraete.

Investment manager Simon Wiersma van ING noemt de renteverlaging een belangrijke impuls voor de Chinese economie. "En stel dat ook de lockdowns in een aantal [Chinese] steden worden versoepeld? Dat zou een sterk positief signaal zijn voor de beurzen", aldus Wiersma. "Het zou ook de vrees voor een recessie, die we overdreven vinden, doen afnemen."

De producentenprijzen in Duitsland zijn in april nog harder gestegen dan in maart. Op jaarbasis liepen de prijzen afgelopen maand met 33,5 procent op. Dit was meer dan de 30,9 procent die over maart werd gerapporteerd.



De Britten lieten een onverwachte stijging van de detailhandelsverkopen in april zien van 1,4 procent op maandbasis, waar een afname met 0,3 procent was verwacht. De daling op jaarbasis met 4,9 procent was een meevaller ten opzichte van de verwachte min van 7,2 procent.

Voor vandaag is het wachten op het consumentenvertrouwen van de eurozone over mei.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 109,50 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 111,78 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0583. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0569 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0586 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Air France-KLM is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent hoger.

Groene cijfers overheersten op de koersenborden van de belangrijkste beurzen in Europa, waarmee in Parijs het aantal koersverliezen beperkt bleef tot vijf en in Frankfurt tot twee.

Koplopers vandaag waren vooral de koersen van techbedrijven. In Frankfurt won de koers van het aandeel HelloFresh 6,7 procent en in Parijs van Wordline 4,7 procent. In Amsterdam ging de koers van het aandeel Just Eat Takeaway aan de leiding met een stijging van 5,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het groen.

De S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent tot 3.900,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 31.253,13 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.388,50 punten.