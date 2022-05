Kepler Cheuvreux haalt ABN AMRO van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het advies voor ABN AMRO verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ook scherp verlaagd van 17,60 euro naar 11,50 euro. ABN AMRO verloor door de adviesverlaging ook zijn plek op Benelux favorietenlijst van de Franse zakenbank. Analist Benoit Pétrarque bestempelde de kwartaalcijfers van ABN AMRO als teleurstellend. De bank zal tot en met 2023 weinig profiteren van de stijgende rente, terwijl de kosten hoger uitvallen dan verwacht. De komende maanden voorziet de analist geen verbetering vanwege de druk op de kosten, onder meer omdat ABN AMRO meer kwijt is aan het bestrijden van witwassen. Een verwachte forse teruggave van kapitaal aan aandeelhouders was eerder de basis voor het koopadvies van Kepler, maar dit verhaal is nu voorlopig van de baan, aldus Pétrarque. ABN AMRO daalde woensdag na de publicatie van de kwartaalcijfers maar liefst 12 procent naar 10,49 euro. Donderdag verloor het aandeel nog eens 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.