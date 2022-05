Valuta: dollar blijft voorlopig sterk

(ABM FN-Dow Jones) Na de verzwakking van de euro afgelopen week blijft de richting van de dollar voorlopig omhoog, verwachten analisten, op toenemende zorgen over een stagflatiescenario waarin China niet langer de kar van de wereldeconomie kan trekken.

De euro/dollar bereikte vorige week het laagste niveau in jaren op 1,0358 en stond maandag op 1,0408. Drie maanden geleden was dit nog ruim 1,13.

De Amerikaanse dollar zal voorlopig sterk blijven tegenover de euro, die halverwege dit jaar kan terugzakken tot 1,03 dollar. Dat stelde Dirk Clench van LBBW in een rapport. De contracten die valutaspeculanten afsluiten op de beurs van Chicago wijzen nog niet op een 'dollar-euforie' die schreeuwt om een correctie", zegt hij. De technische analyse van LBBW suggereert dat de opwaartse trend van de dollar volledig intact is.

Ook marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank denkt dat de euro op korte termijn nog zal verzwakken tot een niveau rond 1,03 dollar. Over een maand of zes kan de Europese munt weer wat herstellen, omdat de Amerikaanse centrale bank zijn verkrapping dan mogelijk zal moeten pauzeren omdat de hogere rente het land dan mogelijk in een recessie heeft geduwd. Wanneer de Europese Centrale Bank vervolgens zelf serieus werk gaat maken van een hogere rente kan de euro over een jaar weer op 1,10 dollar staan, vermoedt Rabobank.

Mevissen verwacht weinig vuurwerk van het economische nieuws dat deze week op het programma staat. Maandag waren er data over de detailhandel en industrie in China. 's Middags volgt nog een index voor de economie van de Amerikaanse regio New York in mei. Later in de week zijn er notulen van de Europese Centrale Bank, maar wat men een paar weken geleden zei, is minder relevant dan de hints die beleidsmakers inmiddels geven over een mogelijk snellere verkrapping van het monetaire beleid door de ECB, aldus Mevissen.

Interessant deze week is nog wel het Britse inflatiecijfer van woensdag. Hier wordt een stijging tot 9,1 procent voorzien en dat bewijst dat de trend nog stijgende is, ook voor de kerninflatie die naar 6 procent zou oplopen. Dit zou de markt ervan kunnen overtuigen dat de Bank of England harder gaat ingrijpen om de inflatie te beteugelen, wat het Britse pond kan laten stijgen. Rabobank zelf denkt daar overigens anders over, omdat Brexit-perikelen weer volop de kop hebben opgestoken na de verkiezingen in Noord-Ierland.