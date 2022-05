Pfizer presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het eerste kwartaal een betere prestatie geleverd dan verwacht, maar besloot toch om de winstoutlook te verlagen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalupdate van de Amerikaanse farmaceut. In het afgelopen kwartaal boekte Pfizer een omzetstijging van 77 procent van 14,5 miljard tot 25,7 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet op 24,1 miljard dollar hadden gerekend. Zonder de verkopen van coronavaccin Comirnaty en coronamiddel Paxlovid steeg de omzet slechts met 2 procent. Verder steeg de winst per aandeel van 0,86 naar 1,37 dollar. Op aangepaste basis steeg de winst van 0,95 tot 1,62 dollar per aandeel. Analisten hadden op 1,49 dollar per aandeel gerekend. Outlook Pfizer verlaagde de outlook voor de aangepaste winst per aandeel naar 6,25 tot 6,45 dollar, tegenover 6,35 tot 6,55 dollar per aandeel eerder. Verder mikt de farmaceut nog altijd op een omzet van 98 tot 102 miljard dollar, inclusief een negatief wisselkoerseffect van 2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

