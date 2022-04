'Tegenwind bij Philips' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van dit jaar iets meer omzet geboekt dan verwacht, maar alle aandacht gaat uit naar de tegenwind die het bedrijf ondervindt. Dit stelden analisten van Jefferies maandag. Hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht, zal de focus van de markt volgens Jefferies vooral liggen op de winstgevendheid en de extra provisies gerelateerd aan de terugroepacties van beademingsapparatuur. Philips zegt inmiddels 2,2 miljoen beademingsapparaten te hebben vervangen of gerepareerd. Toch moest het bedrijf maandag aankondigen nog eens circa 300.000 apparaten terug te roepen, vooral in de Verenigde Staten. Hiervoor nam Philips een extra provisie van 215 miljoen euro. "Als de tegenwind als gevolg van onder meer de inflatie, verstoringen in de aanvoerketen en de impact van de coronacrisis in China aanhoudt, dan zal dat mogelijk een impact hebben op het omzetten van het sterke orderboek naar omzet en het behalen van de margedoelstellingen", zo stelden de analisten. Philips waarschuwde hier maandag ook zelf voor. Philisp verwacht dat de marges dit jaar met 40 tot 90 basispunten kunnen aantrekken. Aan de bovenkant van de bandbreedte zou de marge volgens Jefferies weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten. "Dit lijkt niet haalbaar, vanwege de terugroepacties, de inflatie en de verstoringen in de aanvoerketen", aldus de analisten. Jefferies mikt eerder op een margestijging van 23 basispunten dit jaar. Als er een verbetering van de marges plaatsvindt, dan zou dat vermoedelijk pas in de tweede helft van dit jaar zijn. Jefferies heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel Philips sloot vrijdag op 28,14 euro. Bron: ABM Financial News

