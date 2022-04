'Sterk eerste kwartaal Basic-Fit voorzien' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk sterk gepresteerd, met een geruststellende instroom van nieuwe leden. Dit verwachten analisten in aanloop naar een kwartaalupdate van de uitbater van fitnessclubs op donderdag. Analist Marc Zwartsenburg van ING verwacht dat Basic-Fit tegen het einde van het eerste kwartaal “zeker” een ledenbestand heeft bereikt van 2,6 miljoen leden, waar Basic-Fit zelf op mikt. Ook het aantal clubopeningen ligt op schema om de doelstelling dit jaar te halen, aldus Zwartsenburg. De analist zag dat het bedrijf in de afgelopen tijd al 60 nieuwe clubs opende. Verder verwacht Zwartsenburg wat positieve opmerkingen rond de concurrentiepositie van Basic-Fit. ING merkte op dat sectorgenoten de prijzen significant hebben verhoogd, mogelijk door de hoge inflatie. Basic-Fit voelt slechts een beperkte impact van inflatie, vanwege vaste prijzen, aldus Zwartsenburg. "Daarom kan het de abonnementsgelden stabiel houden, waardoor de concurrentiepositie van Basic-Fit alleen maar verbetert." Ook Credit Suisse ziet het aantal clubs van Basic-Fit gestaag groeien, net als het aantal leden. "Dit ondersteunt de sterke terugkerende inkomstenstromen", aldus analist Victoria Petrova van de Zwitserse zakenbank. Basic-Fit kan snel weer terug naar de prestaties van vóór de coronacrisis, zo concludeert Petrova. De plannen van Basic-Fit om de Duitse markt te betreden noemt Berenberg een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf. Maar er zijn ook zorgen over de stevige concurrentie in deze markt, aldus de zakenbank. Credit Suisse en ING hebben een koopadvies op Basic-Fit, terwijl Berenberg een Houden advies hanteert. Bron: ABM Financial News

