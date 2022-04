Just Eat Takeaway gaat boodschappen SPAR bezorgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thuisbezorgd.nl, onderdeel van Just Eat Takeaway.com, gaat boodschappen van SPAR bezorgen in Nederland. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. De boodschappen worden bezorgd vanuit 15 SPAR-winkels door het hele land en na een succesvolle lancering zullen andere SPAR-winkels volgen, aldus de maaltijdbezorger. "Consumenten verwachten steeds meer keuze op Thuisbezorgd.nl, waaronder ook boodschappen. Dit zien wij als een natuurlijke uitbreiding van ons aanbod en een manier om meer waarde toe te voegen aan het hele ecosysteem van Thuisbezorgd.nl", aldus landendirecteur Gijs Weterings van Thuisbezorgd.nl. Momenteel bezorgt het bedrijf boodschappen in samenwerking met meer dan 16.000 locaties wereldwijd, waaronder supermarktketens als 7-Eleven, Casino Group, One-Stop en Coop. Eerder deze week breidde Just Eat Takeaway.com zijn samenwerking met Albert Heijn uit. Vanaf volgende week kunnen meer dan 1.200 producten besteld worden in twee Amsterdamse Albert Heijn winkels. Indien succesvol zal een verdere uitrol volgen. Bron: ABM Financial News

