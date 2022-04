Bank of America verlaagt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Euronext verlaagd van 126 euro naar 121 euro, op basis van de hogere rendementen op obligaties en een oplopende risicovrije rente, die de koersen van risicovolle beleggingen zou kunnen drukken. De stijgende rendementen op obligaties zijn de belangrijkste factor voor het lagere koersdoel volgens de zakenbank, die inmiddels uitgaat van een risicovrije rente van 1,2 procent in plaats van eerder 0,75 procent. Het koopadvies blijft staan. In het algemeen is Bank of America nog steeds blij met aandelen van beursbedrijven, omdat ze robuust zijn, cash genereren en groeien. Wel betekent sterke volumegroei in het afgelopen eerste kwartaal, dat de groei een jaar later wat minder sterk zal zijn. De strategie voor Euronext is redelijk helder: Borsa Italiana integreren en de drie geplande migraties uitvoeren. De analisten rekenen niet op strategisch nieuws bij de aankomende cijfers over het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

