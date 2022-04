Philips in zee met Fins universitair ziekenhuis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips gaat samenwerken met het universiteitsziekenhuis van Oulu in Finland om de faciliteiten en activiteiten van het ziekenhuis te vernieuwen. Dat maakte het medische techbedrijf uit Amsterdam maandag bekend. De partijen tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor tien jaar. Financiële details werden niet gedeeld. Philips levert zijn nieuwste beeldgestuurde behandelingssystemen om de diagnose en behandeling van patiënten te verbeteren. Er worden om te beginnen onder andere elf nieuwe interventie-stations geleverd voor de cardiologie-afdeling. De overeenkomst met het ziekenhuis bevat een optie voor een verlenging van de samenwerking voor nog eens tien jaar. Bron: ABM Financial News

