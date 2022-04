OCI favoriet bij JPMorgan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan blijft onverminderd positief over OCI. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De significante verstoringen in de aanvoerketen, hoge energieprijzen, mede als gevolg van de recente geopolitieke ontwikkelingen, en gunstige ontwikkelingen in de landbouw, creëren een zeer positief klimaat voor kunstmestbedrijven in 2022 en 2023, aldus JPMorgan. De bank ziet dan ook voldoende ruimte om de ramingen voor dit jaar en volgend jaar significant te verhogen. De kasstroom zal volgens de bank zeer sterk blijven, hetgeen kan resulteren in 10 procent hogere uitkeringen aan aandeelhouders in de komende jaren. JPMorgan heeft een Overwogen advies op OCI en het advies voor K+S gaat van Onderwogen naar Overwogen. Yara kan bij de komende kwartaalcijfers eind april volgens de zakenbank wel eens positief verrassen. Het aandeel OCI sloot donderdag op 34,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.