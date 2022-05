Update: Overname Accell nog geen gelopen race Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Accell zijn vrijdag akkoord gegaan met alle agendapunten met betrekking tot de overname door KKR. Dit maakte Accell na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering bekend. Onder meer drie commissarissen werden benoemd, te weten Knottenbelt, Lewis-Oakes en Van Beuningen. De constructie die is bedacht voor na de overname, die veel stof deed opwaaien, werd met 63 procent goedgekeurd. Kleine aandeelhouders, zoals het Franse Moneta, vrezen door deze constructie buiten spel te worden gezet door KKR en Teslin. Die laatste is al aandeelhouders en wil dit ook na de overname blijven. Teslin benaderde KKR. Ook de VEB liet zich kritisch over de gang van zaken en vindt dat Teslin zijn mede-aandeelhouders in de steek laat. KKR is bereid 58,00 euro per aandeel Accell neer te tellen. Wel moet onder dit bod minimaal 80 procent van de aandelen worden aangemeld, en dat kan gezien de tegenstemmen en onthoudingen vandaag wellicht nog lastig worden. Het aandeel Accell daalt vrijdag 0,4 procent naar 53,80 euro. Update: om meer informatie en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.