Heineken vertrekt uit Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft besloten helemaal uit Rusland te vertrekken. Dit maakte de Amsterdamse brouwer maandagochtend bekend. "We zijn verdrietig en gechoqueerd over de oorlog in Oekraïne", aldus Heineken in een verklaring. De brouwer kondigde al eerder aan te stoppen met nieuwe investeringen in het land, terwijl ook de export naar Rusland werd stilgezet. De productie in het land lag al een tijdje stil. Heineken zegt maandag geen winst meer te willen halen uit de activiteiten in Rusland. De brouwer wil de Russische activiteiten "op een ordelijke manier" overdragen aan een nieuwe eigenaar. Om de veiligheid van werknemers te waarborgen en de risico's op nationalisering te verlagen, blijft Heineken tot de overdracht de huidige beperkte activiteiten doorzetten. Heineken blijft ook tot eind 2022 de salarissen betalen van de 1.800 werknemers in Rusland. Als gevolg van de beslissing om te vertrekken uit Rusland neemt Heineken een last van 400 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.