Boskalis verwerft kabelcontract Hollandse Kust West Beta

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft samen met Orient Cables een contract voor de exportkabel Hollandse Kust West Beta gegund gekregen van TenneT. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdagochtend bekend. De waarde van het contract voor Boskalis wordt als "omvangrijk" beschouwd. Dat betekent een contract met een waarde tussen de 50 miljoen en 150 miljoen euro. Het contract betreft de installatie van twee 65 kilometer lange exportkabels die het geplande 700 MW offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore substations Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta. Boskalis voert dit contract uit in consortium met zijn partner Orient Cables, die de hoogspanningskabels zal ontwerpen en leveren. Bron: ABM Financial News

