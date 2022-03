'Hervatting dividenduitkering Beter Bed positief' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in 2021 conform verwachting gepresteerd, terwijl de hervatting van het dividend positief te noemen is. Dit oordeelde Degroof Petercam vrijdag in analyse van de cijfers. De bank wees op het dividendvoorstel voor 2021 van 0,15 euro per gewoon aandeel Beter Bed dat een illustratie is van de geboekte vooruitgang en de gezonde financiële positie van de onderneming. Op basis van de outlook en de jaarresultaten verwacht Degroof geen noemenswaardige aanpassingen te hoeven doen aan zijn ramingen.



Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel Beter Bed op Houden staan met een koersdoel van 5,50 euro. De koers van het aandeel Beter Bed noteerde vrijdag op een rood Damrak 12,9 procent hoger op 4,68 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News