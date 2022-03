Alberts neemt twee Duitse bedrijven over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft een akkoord bereikt over de overname van UWS Technologies en Heat-Power 24 en versterkt zo zijn aanbod van hydronic flow control. Dit maakte Aalberts woensdagochtend bekend zonder een overnameprijs te noemen. Deze twee bedrijven zijn goed voor een jaaromzet van circa 25 miljoen euro met 90 werknemers. De technologie van UWS Technologies en Heat-Power 24 is complementair aan die van Aalberts hydronic flow control. Aalberts denkt de technologie van de twee Duitse bedrijven in vrijwel alle regio's waarin Aalberts actief is met hydronic flow control te kunnen aanbieden. Met behulp van hydronic flow control wordt het energieverbruik in gebouwen verlaagd en worden de systeempressies juist verbeterd. Bron: ABM Financial News

