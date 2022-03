Meer omzet en winst voor Accell

(ABM FN-Dow Jones) Accell heeft in 2021 de omzet en het resultaat zien stijgen, maar keert ook over het afgelopen boekjaar geen dividend uit in verband met het overnamebod dat KKR in januari op Accell deed. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de fietsenfabrikant uit Heerenveen.

Accell zag de omzet stijgen van 1,3 miljard euro in 2020 naar krap 1,4 miljard euro in 2021.

Dit resulteerde in een bedrijfsresultaat (EBIT) van 110,1 miljoen euro tegen 74,7 miljoen euro een jaar eerder. Onderliggend was er een stijging van 79,7 miljoen naar 106,6 miljoen euro. Dat leverde een marge op van 7,7 procent, 159 basispunten meer dan vorig jaar.

Onder de streep restte voor 2021 een winst van 70,0 miljoen euro. Dat was in 2020 64,8 miljoen euro.

De financieringskosten liepen met 10,9 miljoen euro op, voornamelijk door de daling van de Turkse lira.

De vrije kasstroom kwam uit op 127,4 miljoen euro negatief, als gevolg van hogere voorraden onderdelen. De nettoschuld steeg naar 216,9 miljoen euro.

Het handelswerkkapitaal steeg naar 33,1 procent van de omzet. In 2020 was dit 19,4 procent en ook hier was de post voorraden een voorname oorzaak voor het verschil.

Accell sprak in een kort commentaar op de resultaten van een voortdurend tekort aan onderdelen door verstoringen in de aanvoerketen.

Dividend en bod KKR

In januari van dit jaar deed een consortium onder leiding van KKR een bod op Accell van 58,00 euro per aandeel. Dit is inclusief dividend.

Outlook

Accell mikt voor het lopende boekjaar op een omzet van 1,4 tot 1,5 miljard euro en een EBIT-marge van 8 procent. Het handelswerkkapitaal zal volgens de fabrikant dalen naar minder dan 25 procent van de omzet.