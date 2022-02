EU overweegt sluiting luchtruim voor Russische vliegtuigen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie overweegt om het luchtruim in de EU te sluiten voor Russische vluchten. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van ingewijden. Het sluiten van het luchtruim wordt later vandaag besproken als onderdeel van een nieuwe pakket aan sancties als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Een aantal landen in Europa, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Polen, Estland, Letland, Tsjechië en Bulgarije hebben hun luchtruim al gesloten voor Russische vluchten. KLM meldde zaterdag dat het alle vluchten naar Rusland die de komende 7 dagen gepland stonden heft geannuleerd. Ook zal KLM in die periode niet meer over Rusland naar andere bestemmingen vliegen, aldus het concern. Directe aanleiding is volgens KLM het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken waarbij geen reserve vliegtuigonderdelen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. "Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig terug kunnen keren. Voor de vluchten die gepland stonden om over Rusland naar een andere bestemming te vliegen worden alternatieven gezocht", aldus KLM. Bron: ABM Financial News

