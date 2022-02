'ASR Nederland overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft de verwachtingen overtroffen in de tweede helft van het jaar, en verwacht ook dit jaar meer kapitaal te genereren, ondanks de zware stormen van de afgelopen week. Dat stelde Mediobanca woensdag. Onzeker is nog hoe het positieve effect van een stijgende rente sinds begin dit jaar zal worden teniet gedaan door een lagere marge op hypotheken, merkte analist Robin van den Broek van Mediobanca op. Dat ASR Nederland verwacht dat er dit jaar 575 tot 580 miljoen kapitaalaanwas zal zijn, is zeer geruststellend, meent de analist. De consensus lag voor de cijfers vanochtend op 568 miljoen euro. Van den Broek is niet verbaasd door de positieve koersreactie vandaag. Het aandeel ASR Nederland stond woensdag 1,8 procent hoger op 41,21 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.