Franse order voor Ebusco

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft van het Franse Metropole Rouen Normandie een order voor de levering van 80 bussen gekregen. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële gegevens prijs te geven. Van deze 80 worden er 4 zogeheten 2.2 bussen aan het einde van dit jaar geleverd, de overige 76 3.0 bussen volgen tussen 2023 en 2026, mits deze aankoopoptie door het Franse bedrijf wordt gelicht. Frankrijk geldt voor Ebusco als een kernmarkt. "Wij zijn zeer verheugd over dit nieuwe contract. Dit is een belangrijke stap in onze internationale expansie. Niet alleen versterken we onze positie op de Franse markt aanzienlijk, het is ook de grootste order voor onze revolutionaire 3.0 bussen tot nu toe", zei CEO Peter Bijvelds in een toelichting. Bron: ABM Financial News

