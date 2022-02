Franse Iliad wil Italiaanse tak Vodafone overnemen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Iliad van miljardair Xavier Niel wil de Italiaanse tak van Vodafone overnemen. Dit meldde Bloomberg maandag op basis van bronnen. Volgens het persbureau heeft de Franse telecomspeler vorige week al een overnamebod uitgebracht. De financiële details kon Bloomberg niet melden. Vodafone wil volgens het persbureau zijn Europese activiteiten fuseren met andere spelers. Geen van beide bedrijven wilde commentaar aan Bloomberg geven. Het aandeel Vodafone steeg maandag 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.