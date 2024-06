Berenberg verlaagt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 65,00 naar 56,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg bracht daarin naar voren dat het in overgangsjaar 2024 aanbeveling verdient het aandeel in portefeuille te nemen in aanloop naar de verwachte groei van volgend jaar. De bank wees daarbij ook op de strategische doelstellingen voor 2026 die verdere verbeteringen in zich dragen. Voor 2024 verwacht Berenberg een stabiele omzet en voor 2025 een groei van 5 procent naar 3,44 miljard euro. Voor volgend jaar rekent de bank verder op een EBITA van 550 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan de 497 miljoen euro die Berenberg in 2024 verwacht. Aalberts heeft volgens Berenberg kans gezien de groei, marges en het rendement te verbeteren. De waarderingsfactoren bleven daarentegen op het niveau van de historische gemiddelden. Voor 2024 liggen de verhouding tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA en de koers/winstverhouding onder het gemiddelde van de laatste tien jaar. Dat betekent volgens analist Christoph Greulich dat de verbeteringen die Aalberts bewerkstelligde nog niet zichtbaar zijn in het financiële profiel. Bron: ABM Financial News

