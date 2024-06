Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, met een relatief mager gevulde agnda.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX, een min van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.



De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten.

Europese beurzen startten de nieuwe handelsweek in het groen vanwege de hernieuwde hoop dat de Federal Reserve de rente zal gaan verlagen en omdat beleggers anticiperen op versoepelingsmaatregelen van de Europese Centrale Bank later deze week.

De optimistischere stemming werd verder gesteund door sterke data uit China, waaruit bleek dat de groei van de Chinese industrie in mei is versneld, terwijl de industrie in Japan is omgeslagen van krimp naar groei.

Commerzbank waarschuwde echter dat nauwelijks was te spreken van een optimistisch marktsentiment, gezien het aanhoudende en breed gedragen momentum in de prijsontwikkeling in de dienstensector.

"Hoewel de meerderheid van de leden van de ECB zich al eerder hebben uitgesproken voor een renteverlaging in juni, ondermijnen de laatste inflatiecijfers de argumenten voor een duurzame beleidsversoepeling", zei de bank.

Commerzbank zei dat de ECB met goede argumenten zal moeten komen om de eerste renteverlaging in bijna vijf jaar te rechtvaardigen.



Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industrie in de eurozone in mei minder sterk is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 45,7 naar 47,3.

De separate indexen lieten een verdeeld beeld zien. In Duitsland nam de krimp in mei af, evenals in Frankrijk. In Italië versnelde de krimp echter in mei, terwijl in Spanje de groei verder aantrok. Ook in Nederland versnelde de groei in de industrie in mei. In het VK sloeg in mei krimp om in groei.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Siemens Energy 2,3 procent, RWE steeg 2,4 procent en Deutsche Telekom noteerde 1,6 procent hoger. Hannover RE won 2,3 procent na een adviesverhoging van UBS. De bank ruilde het verkoopadvies voor de verzekeraar in voor een neutrale weging. Brenntag verloor 1,5 procent.

In Parijs steeg Carrefour 2,7 procent, Teleperformance won 2,3 procent, terwijl Societe Generale 1,6 procent lager noteerde.

Aandelen van Europese halfgeleiders waren maandag in trek. STMicroelectronic won 1,2 procent, Infineon ging 0,4 procent hoger en ASML steeg in Amsterdam met 1,1 procent.

Olie-aandelen als Shell en BP daalden respectievelijk 1,0 procent en 1,3 procent, na het besluit van OPEC+ om de productieafspraken te verlengen. TotalEnergies noteerde 1,6 procent lager.

Luchtvaartaandelen als Air France-KLM, Deutsche Lufthansa en easyJet noteerden maandag in het groen, nadat brancheorganisatie IATA zijn verwachtingen voor de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen in 2024 verhoogde. Wel blijft het rendement nog lager dan de kapitaalkosten.

DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Het aandeel daalde met 4,5 procent.

Signify ging juist 2,7 procent hoger in Amsterdam, nadat het aandeel op de favorietenlijst werd gezet door Goldman Sachs.



Euro STOXX 50 5.003,54 (+0,4%)

STOXX Europe 600 519,85 (+0,3%)

DAX 18.608,16 (+0,6%)

CAC 40 7.998,02 (+0,1%)

FTSE 100 8.262,75 (-0,2%)

SMI 12.007,04 (+0,1%)

AEX 905,10 (+0,2%)

BEL 20 3.932,76 (+0,4%)

FTSE MIB 34.670,06 (+0,5%)

IBEX 35 11.397,20 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag juist licht hoger gesloten, waarmee Wall Street de verliezen van eerder op de dag grotendeels goedmaakte.

De verkoopgolf op maandag werd met name veroorzaakt door zwakke economische cijfers, zei strateeg Thomas Hainlin van Ascent Private Capital Management van US Bancorp.

"Er zijn zorgen over een vertraging van de economie, waarbij de Federal Reserve de rente nog steeds hoog houdt, dus het is niet verrassend dat er op de aandelenmarkt in brede zin sprake is van een uitverkoop", zei Hainlin.

Na de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, richt de markt zijn vizier nu op twee banenrapporten, waarna de markt zich zal opmaken voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag.

"Wellicht stevenen we opnieuw af op een wat lagere banengroei dan in de voorgaande maanden. Vanuit verschillende hoeken komen er signalen dat de arbeidsmarkt langzaam een nieuw evenwicht vindt", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Hij voegde eraan toe dat beleggers dit wellicht zouden verwelkomen. "Het zou een bijkomend signaal zijn dat de inflatiedruk verder kan verminderen", zei hij.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag 11 basispunten lager op 4,405 procent, terwijl de tweejaarsrente 7 basispunten daalde tot 4,821 procent.

Op macro-economisch vlak kreeg Wall Street maandag een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie te verwerken. De index van S&P Global suggereerde een herstel van de groei van de Amerikaanse industrie in mei, waarbij de index steeg van 50,0 naar 51,3. Volgens de index van ISM zou de Amerikaanse industrie in mei juist harder zijn gekrompen. De index daalde van 49,2 naar 45,4.

Tevens werd bekend dat de bouwuitgaven in de VS in april op maandbasis onverwacht zijn gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 10 procent.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 2,77 dollar, ofwel 3,6 procent, lager op 74,22 dollar. OPEC+ verlengde afgelopen weekeinde zijn productieverlagingen tot in 2025, maar gaat de vrijwillige beperkingen door een aantal van de grootste producenten, zoals Saoedi-Arabië en Rusland, na september dit jaar wel afbouwen richting september 2025.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda: het aantal openstaande vacatures in april en de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

In de vroege handel stopte de New York Stock Exchange tussentijds de handel in bijna 30 aandelen vanwege een technisch probleem, waarbij de klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway het meest in het oog sprongen. Het aandeel kelderde 99 procent. Later in de sessie werd de handel hervat, waarna het aandeel circa 0,4 procent lager sloot.

Live Nation Entertainment, moederbedrijf van concertkaartjesverkoper Ticketmaster, bevestigde vrijdagavond laat dat een hacker toegang heeft gekregen tot haar gegevens en gebruikersinformatie aan het verkopen is op het dark web. Het datalek zou geen grote impact moeten hebben op de financiën, aldus Live Nation, dat geen details gaf over de omvang van het lek. Het aandeel steeg ongeveer 0,5 procent.

Meme-aandelen zitten maandag flink in de lift. GameStop won maandag bijna 22,0 procent en AMC Entertainment noteerde circa 12,0 procent hoger. Het Reddit-account van de particuliere belegger Keith Gill, online beter bekend als Roaring Kitty, plaatste op zondag voor het eerst sinds april 2021 weer een bericht, waaruit bleek dat hij een forse positie heeft genomen in de retailer van computerspellen en consumentenelektronica. Het screenshot, waarvan de echtheid niet kon worden geverifieerd, toonde aan dat Gill een positie in GameStop heeft opgebouwd van aandelen en opties met een waarde van 181,4 miljoen dollar.

Advanced Micro Devices heeft maandag zijn nieuwste kunstmatige intelligentiechips geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse Computex beurs in Taipei en rolde ook zijn plannen uit om elk jaar nieuwe producten te lanceren in een poging om de dominantie van Nvidia in de 'AI-boom' uit te dagen. Nvidia topman Jensen Huang kondigde zondag al een routekaart voor toekomstige AI-chips aan.

Aandelen AMG noteerden circa 2,7 procent lager, terwijl Nvidia ruim 4,0 procent steeg. Op 7 juni aanstaande wordt de 10-voor-1 aandelensplitsing van de chipreus van kracht.

Het cijferseizoen zit in zijn nadagen, met de komende weken nog een handjevol cijfers. Deze week openen onder meer HPE, Campbell Soup en Nio de boeken.

S&P 500 index 5.283,40 (+0,1%)

Dow Jones index 38.571,03 (-0,3%)

Nasdaq Composite 16.828,67 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 38.852,69 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.077,89 (-0,0%)

Hang Seng 18.441,59 (+0,2%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0907. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0898 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0886 op de borden.



USD/JPY Yen 156,29

EUR/USD Euro 1,0907

EUR/JPY Yen 170,47

MACRO-AGENDA:

09:55 Werkloosheid - Mei (Dld)

16:00 Vacatures - April (VS)

16:00 Fabrieksorders - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 HPE - Cijfers tweede kwartaal (VS)