NX Filtration aan de slag met bierfilteraar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Dit maakte het bedrijf uit Enschede dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te verstrekken. Het betreft een oplossing waarbij Bucher gebruik maakt van de microfiltratiemembranen van NX. Bucher kan via de samenwerking met NX zijn productaanbod uitbreiden. Bron: ABM Financial News

