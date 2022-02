AMC bijna hersteld van coronacrisis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment rekent voor het vierde kwartaal van 2021 op een hogere omzet dan de markt voorziet. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. Het bedrijf sprak van het sterkste kwartaal in twee jaar. In de verslagperiode is de omzet naar verwachting gestegen van 162,5 miljoen naar 1,17 miljard dollar. Dat is nog wel minder dan de 1,46 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2019, kort voor de coronapandemie toesloeg. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 1,09 miljard dollar. Verder rekent AMC op een kwartaalverlies van afgerond 115 tot 195 miljoen dollar, waar er in het vierde kwartaal van 2020 een verlies in de boeken kwam van ruim 946 miljoen dollar. De markt rekent op een verlies van 119,4 miljoen dollar in de laatste drie maanden van 2021. De aangepaste EBITDA is in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting verbeterd naar circa 147 tot 152 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog een EBITDA-verlies werd geboekt van 327,5 miljoen dollar. De kaspositie stond eind 2021 op 1,59 miljard dollar, aldus AMC. In de voorbeurshandel stijgt het aandeel AMC dinsdag zo'n 5 procent. Bron: ABM Financial News

