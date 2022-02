AT&T stoot belang in WarnerMedia af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T wil het belang in WarnerMedia van de hand doen. Dit maakte het telecombedrijf dinsdagmiddag bekend. Aandeelhouders AT&T ontvangen voor elk aandeel 0,24 aandeel Warner Bros. Discovery. WarnerMedia zal in het tweede kwartaal van 2022 fuseren met Discovery en verder gaan als Warner Bros. Discovery. Na afronding hiervan zullen de aandeelhouders van AT&T een belang van 71 procent hebben in het fusiebedrijf. De resterende 29 procent komt in handen van de huidige aandeelhouders van Discovery. Aandelen Warner Bros. Discovery zullen aan de Nasdaq worden verhandeld onder het tickersymbool WBD. Bron: ABM Financial News

