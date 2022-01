Meer betalingen met Visa creditcard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse creditcardmaatschappij donderdag nabeurs. In de periode steeg de winst van 3,13 miljard naar 3,96 miljard dollar, of 1,83 dollar per aandeel. Op aangepast niveau steeg de winst per aandeel naar 1,81 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,70 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis van 5,69 naar 7,06 miljard dollar, waar de markt 6,79 miljard dollar voorspelde. Het was voor het eerst dat Visa een omzet van meer dan 7 miljard dollar behaalde in een kwartaal. De betaalvolumes met de Visa card stegen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 20 procent, waarbij het zogeheten cross-border volume met 40 procent toenam. Het aantal transacties dat door Visa werd verwerkt steeg met 21 procent naar 47,6 miljard. In de nabeurshandel op Wall Street stijgt het aandeel Visa 5 procent. Bron: ABM Financial News

