Goldman haalt Arcelor van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft donderdag het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel teruggebracht naar 33,00 euro. De analisten van de Amerikaanse zakenbank houden rekening met lagere staalprijzen in combinatie met hogere kosten, onder meer voor ijzererts en kolen. Als gevolg daarvan verlaagde de zakenbank de raming voor de EBITDA voor dit jaar met 10 procent en met 7 procent voor 2023, naar respectievelijk 14 en 8,1 miljard dollar. In het lopende eerste kwartaal zal de EBITDA op 4,4 miljard dollar uitkomen, denkt Goldman, ook een verlaging met 10 procent ten opzichte van de oude taxatie. De raming voor 2022 is in lijn met de analistenconsensus, maar die voor 2023 ligt daar 10 procent onder, merkte Goldman op. Goldman wijst op de "gezonde balans" van Arcelor en de goede vooruitzichten voor de vrije kasstroom. Dat biedt ruimte om dit jaar voor 2,4 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, denken de analisten. Dit jaar kunnen aandeelhouders een rendement van 16 procent tegemoet zien, volgens de bank, en volgend jaar zelfs van 18 procent. Bron: ABM Financial News

