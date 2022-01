Volatiel Wall Street eindigt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag in het groen geëindigd na een volatiele sessie. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,3 procent op een slot van 4.410,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.855,13 punten. De Dow Jones sloot 0,3 procent in de plus op 34.364,50 punten.

Daarmee herstelden de indexen van stevige verliezen eerder op de dag, waarbij de Dow Jones index zo'n 1.100 punten lager stond.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is het een cruciale week voor aandelenmarkten, onder meer vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag op de agenda staat, maar ook de bedrijfscijfers van grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Tesla.

Marktkenners rekenen erop dat de Fed de markt nog nadrukkelijker zal voorbereiden op een renteverhoging in maart. Beleggers verwachten vier renteverhogingen dit jaar. Economen van Goldman Sachs sluiten een verhoging bij elke beleidsvergadering in 2022 echter niet uit, als de inflatie nog verder stijgt.

Geopolitieke spanningen spelen ook een rol in het sentiment. De zorgen over een Russische invasie in Oekraïne nemen toe nu het ministerie van buitenlandse zaken in de Verenigde Staten de families van ambassadepersoneel heeft opgeroepen uit het land te vertrekken. Het Witte Huis overweegt ondertussen om troepen naar Europa te sturen.

Volgens macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management zouden de markten onvoorspelbaar kunnen reageren op een militair conflict en de eventuele consequenties daarvan.

Macro-economisch nieuws kon beleggers maandag niet opbeuren. De Chicago Fed National Activity Index is in december tot onder nul gedaald. De index daalde van een stand van 0,44 in november naar 0,15 negatief in december.

Verder is de economische activiteit in de Amerikaanse industrie en dienstensector in januari afgenomen. De samengestelde index kwam uit op 50,8, tegenover nog 57,0 in december. De index staat daarmee ook op het laagste niveau in anderhalf jaar.

"De forse toename in coronagevallen heeft de Amerikaanse economie bijna tot stilstand gebracht aan het begin van het jaar", aldus econoom Chris Williamson van Markit, die wees op verdere verstoringen in de aanvoerketen.

De WTI-olieprijs sloot maandag 2 procent lager. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1323.

Bedrijfsnieuws

Halliburton heeft in het vierde kwartaal weer winst geboekt, terwijl de omzet in Noord-Amerika en internationaal groeide. De oliedienstverlener is ook positief gestemd over 2022 en rekent op een versnelling van de kasstroom en een sterkere balans. Het aandeel steeg zo'n 4 procent.

Het aandeel Kohl's steeg bijna 36 procent na berichten over overnamebiedingen van twee geïnteresseerde partijen. Volgens de Wall Street Journal wil hedgefund Starboard Value met een consortium 9 miljard dollar betalen.

Een activistische belegger eist dat Peloton zijn CEO ontslaat. Het aandeel van de fabrikant van hometrainers is 80 procent gedaald en Blackwells Capital, met minder dan 5 procent van de aandelen, eist het hoofd van CEO John Foley. Het bedrijf zou moeten worden verkocht, zeggen bronnen. Peloton sloot zo'n 10 procent hoger.

IBM daalde licht in aanloop naar de kwartaalcijfers, maandag nabeurs.