Schlumberger overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen overtroffen en wist in heel 2021 weer winst te maken. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener. "Alle regio's en alle divisies droegen bij aan het vierde kwartaal", zei CEO Olivier Le Peuch in een toelichting. En voor 2022 ogen de trends erg goed, aldus de topman. Hij wees daarbij op een geleidelijk herstel van de vraag, een steeds krapper aanbod en gunstige olieprijzen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 13 procent op jaarbasis naar 6,2 miljard dollar. Op kwartaalbasis lag de omzet 6 procent hoger. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 6,1 miljard dollar. Onder de streep boekte Schlumberger een nettowinst van 601 miljoen dollar, een plus op jaarbasis van 61 procent en ook 9 procent meer winst dan in het derde kwartaal. De aangepaste winst per aandeel van 0,41 dollar was beter dan de 0,22 dollar vorig jaar in het laatste kwartaal en ook meer dan de 0,39 dollar waar analisten op rekenden. In heel 2021 daalde de omzet met 3 procent naar 22,9 miljard dollar met een nettowinst van 1,9 miljard dollar. In 2020 leed Schlumberger nog een verlies van 10,5 miljard dollar. De operationele kasstroom bedroeg afgelopen jaar 4,65 miljard dollar. Het aandeel Schlumberger daalde in de voorbeurshandel vrijdag ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

